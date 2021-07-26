Zivert вернет гонорар за сорванный концерт в Турции

Адвокат Александр Добровинский вернет гонорар, полученный певицей Zivert за несостоявшийся концерт в Турции , до решения суда, передает канал "360". В договоре, заключенном еще в декабре 2020 года, указано, что Zivert должна была дать концерт в турецком Бодруме 14 июня, за что получила гонорар. Адвокат Добровинский в беседе с телеканалом выразил уверенность, что сможет вернуть деньги организаторам концерта до решения суда.

"Когда договор подписан, его условия необходимо соблюдать. Если они не соблюдаются, начинается моя работа. А в результате можете не сомневаться", — сказал он.

За сорванное 40-минутное выступление певица получила 2,25 млн руб. Половину этой суммы ей должны были выплатить не позднее 28 февраля, другую половину - не позже чем за пять дней до концерта. Ранее СМИ сообщили, что Zivert уже готовилась к вылету, однако отказалась в течение двух часов ожидать подготовку частного самолета.