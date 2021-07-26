Сергей Безруков забрал жену и сына из роддома

Актер Сергей Безруков 24 июля снова стал отцом. Супруга артиста — режиссер Анна Матисон — подарила ему сына, которого назвали Василием. О том, что женщина ждет ребенка, стало известно только в начале июля. Сейчас Безруков поделился в своем личном аккаунте кадрами с выписки жены из роддома.

Фото: Instagram Instagram

На выложенном видео дети знаменитостей трогательно знакомятся с новым членом семьи. Также знаменитость выложил фотографию, где семейство в полном составе едет домой. Актер, сидя на водительском сидении, машет рукой, а позади него позируют Анна и их дети.

«Забрал из роддома! Едем домой!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделился звезда радостной новостью.