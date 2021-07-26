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Сергей Безруков забрал из роддома жену с сыном

WomanHit.ruиещё 4
34 минуты назад

Актер Сергей Безруков 24 июля снова стал отцом. Супруга артиста — режиссер Анна Матисон — подарила ему сына, которого назвали Василием. О том, что женщина ждет ребенка, стало известно только в начале июля. Сейчас Безруков поделился в своем личном аккаунте кадрами с выписки жены из роддома.

Сергей Безруков забрал жену и сына из роддома
Фото: InstagramInstagram

На выложенном видео дети знаменитостей трогательно знакомятся с новым членом семьи. Также знаменитость выложил фотографию, где семейство в полном составе едет домой. Актер, сидя на водительском сидении, машет рукой, а позади него позируют Анна и их дети.

«Забрал из роддома! Едем домой!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделился звезда радостной новостью.

Напомним, Безруков был женат на протяжении 15 лет на актрисе Ирине Безруковой. Спустя год артист женился на Анне Матисон. Тогда же женщина родила актеру дочь Марию. В 2018 году у пары появился на свет сын Степан.

Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,Анна Матисон,
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