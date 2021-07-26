Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

У певицы МакSим наметились улучшения. Об этом сообщила представитель артистки Маргарита Соколова.

Фото: Instagram Instagram

Певицу подключили к аппарату ИВЛ 19 июня. В течение всего этого времени она пребывает в искусственной коме в тяжелом состоянии. При этом тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат.

«Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Ее лечит звездный состав докторов. Прекрасные условия. Самое современное оборудование. Нет никаких сомнений, что все будет хорошо», — написала Соколова в своем Instagram.

Как отметила представительница певицы, организм ее подопечной ослаб, «но то, что мы идем в сторону улучшения, а не ухудшения, это сейчас - факт».

«Конечно, вероятнее всего, лечение будет очень долгим, затем последует восстановление и реабилитация», — пояснила Соколова.

Напомним, МакSим 15 июня оказалась в больнице. Она почувствовала себя плохо несколькими днями ранее, а 13 июня сдала тест на коронавирусную инфекцию. В клинике певице был поставлен диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Спустя некоторый период времени ей стало хуже — МакSим была подключены к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.