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Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Анна Безрукова
41 минуту назад

У певицы МакSим наметились улучшения. Об этом сообщила представитель артистки Маргарита Соколова.

Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
Фото: InstagramInstagram

Певицу подключили к аппарату ИВЛ 19 июня. В течение всего этого времени она пребывает в искусственной коме в тяжелом состоянии. При этом тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат.

«Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Ее лечит звездный состав докторов. Прекрасные условия. Самое современное оборудование. Нет никаких сомнений, что все будет хорошо», — написала Соколова в своем Instagram.

Как отметила представительница певицы, организм ее подопечной ослаб, «но то, что мы идем в сторону улучшения, а не ухудшения, это сейчас - факт».

«Конечно, вероятнее всего, лечение будет очень долгим, затем последует восстановление и реабилитация», — пояснила Соколова.

Напомним, МакSим 15 июня оказалась в больнице. Она почувствовала себя плохо несколькими днями ранее, а 13 июня сдала тест на коронавирусную инфекцию. В клинике певице был поставлен диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Спустя некоторый период времени ей стало хуже — МакSим была подключены к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому.

А недавно помощницу певицы МакSим Маргариту Соколову пользователи интернета обвинили в том, что сейчас артистка оказалась в очень тяжелом состоянии. По словам одной из Intagram-подписчиц Маргариты, она виновна в том, что позволила артистке выступать в Казани.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
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