Из «АБ» - в «АП»: Алла Пугачёва начала ребрендинг

Известная певица Алла Пугачева планирует проведение ребрендинга. Если ранее на ее продуктах размещались буквы «АБ» - Алла Борисовна, то теперь там будет «АП», то есть Алла Пугачева. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Как отмечает издание, россияне привыкли, что Примадонна российской эстрады называет себя Аллой Борисовной. Но теперь на дисках, на мерче и на табло в ходе выступлений будут высвечиваться другие буквы. Очевидно, артистка решила, что более логично использовать имя и фамилию, а не имя и отчество, считают авторы канала.

Известно, что Пугачева направила заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Он будет отличаться минимализмом. Поклонники Гарри Поттера уже сравнили значок певицы со знаком Даров Смерти.

Следует заметить, что Алла Пугачёва владеет сразу несколькими товарными знаками, которые в настоящее время не используются для коммерческой деятельности. Среди них: «Примадонна», «Мадам Брошкина», «Кристина» и «Рождественские встречи». В настоящее время певица зарабатывает на производстве и продаже обуви, аксессуаров, а также за счет редких выступлений.

Напомним, Алле Пугачевой в этом году исполнилось 72 года. В последний раз большое выступление она давала чуть более двух лет назад - в честь своего 70-летнего юбилея. На концерте отмечался аншлаг. После этого она сообщила, что теперь поклонники увидят ее на сцене нескоро.