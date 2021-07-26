Дочь Долиной посоветовала хейтерам «поговорить с унитазом»

Интернет-пользователи обвинили в «невоспитанности» девятилетнюю внучку Ларисы Долиной и получили резкий ответ как от самой певицы, так и от ее дочери. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее пользователей соцсетей ужаснуло поведение внучки певицы Ларисы Долиной Александры, которая появилась вместе с бабушкой в программе «Звезды сошлись». Пользователи Сети высказали мнение, что студентов Долина воспитывает, а своих дочь и внучку не успевает.

Новое появление внучки Долиной на телеэкране вызвало очередную волну критики в ее адрес, на которую отреагировали как сама певица, так и ее дочь.

«Уважаю Ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку. Сколько смотрю передачи, где она есть (думаю, что я не одна такая), замечаю: она ведет себя как невоспитанный ребенок, или девочка уже поймала звезду», — написала одна из подписчиц звезды.

В свою очередь Лариса Долина отметила, что сама женщина «плохо воспитана и отличается отсутствием такта».

А дочь певицы отреагировала куда более резко, подчеркнув, что не позволит «неадекватно размышлять» о своих близких на их страницах.

«Сначала пошлю, дам время почитать, потом забаню. Каждому, кто свое дерьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда, совет: говори с унитазом», - заявила Ангелина.