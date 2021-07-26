Мир шоу-бизнеса за неделю: состояние МакSим, суд над Дудем, российский сериал Netflix

Позитивные новости о состоянии здоровья певицы МакSим, старт съемок первого российского сериала Netflix «Анна К», начало суда над Юрием Дудем по делу о пропаганде наркотиков и спектакль с Бузовой во МХАТе: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

Состояние певицы МакSим улучшается

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Директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась позитивными новостями о состоянии здоровья артистки.

«Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала в Instagram Соколова.

Представительница МакSим добавила, что организм 38-летней исполнительницы заметно ослаб, но «то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт». С 19 июня МакSим находится в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

Netflix озвучил каст первого российского сериала

МХАТ вернет Бузову на сцену

Пресс-секретарь МХАТ им. Горького Виктория Мусина-Пушкина рассказала «Газете.Ru», что спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой перенесли на неопределенный срок из-за эпидемиологической обстановки. Собеседница заверила, что постановка обязательно вернется на сцену театра.

«Спектакль «Чудесный грузин» обязательно будет, он в репертуаре МХАТ. Однако точные даты его мы сможем обозначить только в начале августа», — сказала Мусина-Пушкина.

Ранее в пресс-службе театра «Газете.Ru» заявили, что не продлили контракт с Бузовой на новый сезон.

Сына Стаса Пьехи избила соседка

Семилетний сын певца Стаса Пьехи Петр попал в больницу после инцидента в коттеджном поселке. Соседка — жена футбольного судьи Владислава Безбородова — схватила мальчика за руку и бросила на землю из-за того, что он проткнул карандашом ее надувной бассейн. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. После двух дней в больнице мальчика перевели на амбулаторное лечение и отправили домой. Пьеха обратился к юристам.

Суд над Дудем по делу о пропаганде наркотиков

В Зюзинском суде Москвы началось рассмотрение дела журналиста Юрия Дудя, которому вменяют статью о пропаганде наркотических средств через интернет. Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей. Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке выпуска YouTube-шоу «вДудь» с участием блогера Ивангая. Гость шоу рассказал о своем опыте употребления наркотиков.

Сестра братьев Запашных ударила сотрудницу «Росгосцирка»

Начальник отдела кадров и социального развития «Росгосцирка» Наталия Шевченко обратилась в полицию после потасовки с Марицей Запашной. В пресс-службе организации «Газете.Ru» подтвердили, что дрессировщица ударила женщину по голове и сбила ей очки с лица. Инцидент произошел во время подписания документов об увольнении сына Запашной Дана из Омского государственного цирка из-за систематического нарушения трудовой дисциплины и жестокое обращение с животными. Когда Марица выйдет из больничного отпуска, цирк расторгнет договор и с ней.

Американский рэпер купил себе планету

Певица и партнерша Илона Маска Клэр Буше (Grimes) рассказала о покупке рэпером Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) газовой экзопланеты WASP-127b. Она опубликовала в Twitter фотографию открытого несколько лет назад космического объекта, который в 1,4 раза больше Юпитера. Рэпер подтвердил эту информацию в комментариях. Эксперты Business Insider, в свою очередь, назвали такие утверждения неправдой и мошенничеством.

Прокуратура обжаловала приговор Эдварду Билу