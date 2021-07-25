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Михалкова вернулась со съемок и насчитала на себе 31 синяк

Ирина Лебедева
1 час назад

Юлия Михалкова участвовала в съемках шоу «Форт Боярд». Приключение оказалось незабываемым, и, вернувшись домой, она решила поделиться впечатлением с подписчиками. Как оказалось, пауки – это совсем не страшно, боязнь высоты можно преодолеть усилием воли, а за время карантина можно основательно поправиться.

Михалкова вернулась со съемок и насчитала на себе 31 синяк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пришла в себя после Франции и готова рассказать о том, что вам не покажут по СТС. Короче!

Пауки реально не страшные. Они милые, хрупкие, с нежным пузиком. Его можно чесать ноготочком, но осторожно, иначе можно случайно передавить, и паучок заплачет.

Чтобы мы от страха не повредили зверюшек и не поняли насекомых организаторы провели для нас серьезный инструктаж. В итоге, на съемках никто не страдал и не плакал!

Никаких поблажек! Совсем! Думала, если я звезда, то мне дадут 10 дублей и дополнительное время. Размечталась! Не успела, упала - всё, до свидания. Все по-честному. В итоге, дома насчитала на себе 31 синяк.

Если в эфире Форта Боярд увидите в моих глазах мольбы о помощи, то знайте: это из-за костюма, который оказался на 2 размера меньше. В этом нет вины организаторов. Просто кто-то слишком много питался в последний день карантина.

День съемок в Форте Боярд действительно меняет психологию. Я справилась (смирилась) со страхом высоты. А как иначе, когда тебя отправляют ползти над водой по тонкой досочке на высоте 30-этажного дома?»

Съёмки нового сезона шоу «Форт Боярд», который осенью покажет канал СТС, проходят во Франции. Одна из участниц — экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, рассказала о «заточении» героев проекта. Она пожаловалась на предшествовавший началу съёмок десятидневный карантин и плохое питание, и заявила, что Россия после такого — лучшая страна в мире.
Шоу-бизнес,Юлия Михалкова,Франция,
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