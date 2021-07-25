Королева сообщила, что вся ее семья сделала прививки

«Получается, мы все переболели, но не заметили этого, потому что коронавирус протекал бессимптомно... Мы сделали прививки, потому что в силу наших публичных профессий постоянно, каждый день общаемся с огромным количеством людей. И в такой ситуации мы, безусловно, должны иметь какую-то защиту от зловредного ковида. Нужно себя поберечь и, с другой стороны, не испортить жизнь окружающим людям. Так что это вполне логичный шаг», - объяснила певица.