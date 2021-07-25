Королева сообщила, что вся ее семья сделала прививки

Наташа Королева сообщила, что все члены ее семьи поставили себе прививку от коронавируса. И она и ее супруг Сергей Глушко вакцинировались в Москве, «Спутником», в два этапа. А ее мама, которая много лет живет в Соединенных Штатах Америки, обратилась к докторам у себя в Майами. Об этом рассказывает портал 7days.ru. Вакцина ни у кого не дала осложнений, все прошло достаточно легко.
Как люди ответственные, Королева и ее домочадцы перед прививкой сделали тест на наличие антител. И анализ показал их наличие.
«Получается, мы все переболели, но не заметили этого, потому что коронавирус протекал бессимптомно... Мы сделали прививки, потому что в силу наших публичных профессий постоянно, каждый день общаемся с огромным количеством людей. И в такой ситуации мы, безусловно, должны иметь какую-то защиту от зловредного ковида. Нужно себя поберечь и, с другой стороны, не испортить жизнь окружающим людям. Так что это вполне логичный шаг», - объяснила певица.
После прививки звездное семейство уехало отдыхать в Турцию. Наташа с удовольствием постит фотоотчеты из отеля в Бодруме.
Наташа Королева очень следит за собой, держит специальную диету и регулярно трудится в спортзале. Как результат – певица находится в прекрасной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет.