Бузова пожелала хейтерам кайфовать и ничего не бояться

В средствах массовой информации и социальных сетях активно обсуждают возвращение Ольги Бузовой из африканского вояжа. Звезда практически по прилету поехала на светскую тусовку и отплясывала там так самозабвенно, что приземлялась прямо на пол, под ноги другим танцующим. Эти пляски засняла на телефон Алеся Кафельникова и выложила в сеть.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тут же эту историю прокомментировала скандальный блогер Лена Миро, затем подключились хейтеры.

Бузова решила отреагировать на информационный шум. Она записала несколько роликов в Тик-Токе. Телеведущая вышла во двор и начала танцевать прямо на улице.

«Пока все обсуждают мои танцы, хочу пожелать всем также отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто бы на вас никто не смотрит, не видит и не снимает», - посоветовала она недоброжелателям.

Не так давно Ольга Бузова дебютировала во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.