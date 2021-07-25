Участника «Дома-2» выгнали после конфликта с Манукяном

«Молодец что ушёл, ты мужчина! И этим все сказано. На каждого если обращать внимание, можно не жить даже! А у тебя все наладится и все будет хорошо. Всему своё время. Одному Богу известно, когда и где ты встретишь свою судьбу! А пока занимайтесь карьерой на будущее».