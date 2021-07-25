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Участника «Дома-2» выгнали после конфликта с Манукяном

Ирина Лебедева
1 час назад

Саймон Марданшин был вынужден покинуть периметр телестройки после конфликта с Давой. Во всяком случае, он уверен, что именно это явилось причиной, по которой его попросили уйти. Ссора произошла на лобном месте, где Манукян осудил поведение Саймона, закрутившего роман с Аленой Опенченко.

Участника «Дома-2» выгнали после конфликта с Манукяном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что раньше девушка встречалась с другом Марданшина. Манукян назвал Саймона предателем, тот налетел на ведущего с кулаками.

Кулачные бои удалось остановить в зародыше, однако скандал не утих. В этот же день Марданшин покинул реалити-шоу.

Сам Саймон отказывается считать себя виноватым. Он не оправдывает своей несдержанности, но и провокационное поведение Манукяна не оправдывает тоже.

«Я до него даже не дотронулся. Можете не переживать, лицо Давы в порядке, все винирчики на месте, все хорошо, но, тем не менее, осадочек остался», - написал он в соцсети.

Саймон делится с подписчиками своими планами, он собирается попутешествовать, а затем заняться карьерой.

Фолловеры встали на сторону пострадавшего Марданшина.

«Молодец что ушёл, ты мужчина! И этим все сказано. На каждого если обращать внимание, можно не жить даже! А у тебя все наладится и все будет хорошо. Всему своё время. Одному Богу известно, когда и где ты встретишь свою судьбу! А пока занимайтесь карьерой на будущее».

За все время существования «ДОМа-2» было много разных случаев, как позитивных, так и трагичных. Проект не раз критиковали и пытались закрыть. Однако реалити продолжает транслироваться. На телепроекте ситуации часто выходят из-под контроля. Недавно участницу «Дома-2» жестоко избили прямо на съемочной площадке.
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