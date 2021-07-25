Перед смертью основатель «Ласкового мая» вел дневник

«Это потом заживет. Это последствия всей химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. А там у меня под коронкой зуб, в этом канале видимо были бактерии. Когда иммунная система была полностью поражена они начали развиваться и дали вот эту гадость. Врачи в том числе нашли у меня двустороннюю пневмонию, которую не долечили еще в армии», - говорил он.