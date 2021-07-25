Перед смертью основатель «Ласкового мая» вел дневник

Алексей Мускатин, который вчера скончался от лейкемии, вел дневник. Музыкальный продюсер, которого называли отцом российского шоу-бизнеса, тяжело болел и речь уже шла о подготовке к трансплантации костного мозга.
Однако Мускатин был уверен, что выкарабкается. Алексей подобно описывал свое самочувствие. В прошлом месяце он честно признался, что наступило ухудшение. Но он доверял врачам и надеялся, что после операции все пойдет на поправку.
«Сегодня четыре раза вставляли иглу для того, чтобы попасть в вену для забора крови, они все высохли. Но это все восстановится! Все будет хорошо. Поэтому за это волноваться не нужно, все будет замечательно», - сказал он в последнем размещенном в инстаграме видеоролике.
Внушала оптимизм Мускатину и история его соседа по клинике. Пересадка костного мозга ему помогла, и начался процесс выздоровления. Поэтому Алексей старался не зацикливаться на побочных проявлениях своего недуга и верил, что все закончится хорошо. Конечно, его друзья поддерживали в нем эту веру.
«Это потом заживет. Это последствия всей химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. А там у меня под коронкой зуб, в этом канале видимо были бактерии. Когда иммунная система была полностью поражена они начали развиваться и дали вот эту гадость. Врачи в том числе нашли у меня двустороннюю пневмонию, которую не долечили еще в армии», - говорил он.
Болезнь оказалась сильнее. Продюсер не дожил до своего 60-летия всего несколько дней.
Как сообщает 5 Канал, Мускатин являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант».