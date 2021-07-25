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Перед смертью основатель «Ласкового мая» вел дневник

Ирина Лебедева
1 час назад

Алексей Мускатин, который вчера скончался от лейкемии, вел дневник. Музыкальный продюсер, которого называли отцом российского шоу-бизнеса, тяжело болел и речь уже шла о подготовке к трансплантации костного мозга.

Перед смертью основатель «Ласкового мая» вел дневник
Фото: InstagramInstagram

Однако Мускатин был уверен, что выкарабкается. Алексей подобно описывал свое самочувствие. В прошлом месяце он честно признался, что наступило ухудшение. Но он доверял врачам и надеялся, что после операции все пойдет на поправку.

«Сегодня четыре раза вставляли иглу для того, чтобы попасть в вену для забора крови, они все высохли. Но это все восстановится! Все будет хорошо. Поэтому за это волноваться не нужно, все будет замечательно», - сказал он в последнем размещенном в инстаграме видеоролике.

Внушала оптимизм Мускатину и история его соседа по клинике. Пересадка костного мозга ему помогла, и начался процесс выздоровления. Поэтому Алексей старался не зацикливаться на побочных проявлениях своего недуга и верил, что все закончится хорошо. Конечно, его друзья поддерживали в нем эту веру.

«Это потом заживет. Это последствия всей химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. А там у меня под коронкой зуб, в этом канале видимо были бактерии. Когда иммунная система была полностью поражена они начали развиваться и дали вот эту гадость. Врачи в том числе нашли у меня двустороннюю пневмонию, которую не долечили еще в армии», - говорил он.

Умер один из основателей «Ласкового мая» продюсер Мускатин

Болезнь оказалась сильнее. Продюсер не дожил до своего 60-летия всего несколько дней.

Как сообщает 5 Канал, Мускатин являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант».

Он был концертным директором Сергея Чумакова, Сергея Челобанова, Ирины Салтыковой. Организовывал выступления Владимира Высоцкого, Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Тамары Гверцителли, Михаила Шуфутинского, группы «Аракс», «Воскресение», «Високосное Лето», «Аквариум» и многих других.
Шоу-бизнес,Алексей Мускатин,Михаил Шуфутинский,Сергей Чумаков,Ирина Салтыкова,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Сергей Челобанов,
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