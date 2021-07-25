В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь Заворотнюк рассказала, что коронавирус  пока не побежден

Ирина Лебедева
32 минуты назад

Анна Заворотнюк уже 10 дней болеет коронавирусом. Опасной инфекцией девушка, как она считает, заразилась на отдыхе в Крыму.

Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни
Фото: InstagramInstagram

В сторис инстаграма Анна рассказала, что чувствует себя уже лучше, но болезнь еще не побеждена. А начиналось все с ломоты в мышцах и суставах и высокой температуры.

Сейчас этих симптомов уже нет, но больная страдает от сильной слабости, у нее не прекращается кашель и не вернулось исчезнувшее обоняние.

Анна лечится под наблюдением врача, но непосредственно в больницы не обращалась, а также не делала КТ. Правда, аппарат для измерения уровня кислорода в крови она купила и тщательно следит за сатурацией. Как написала Заворотнюк, делать компьютерную томографию легких следует тогда, когда сатурация ниже 95%.

За время болезни Анна сделала 6 тестов на наличие коронавируса. Все они оказались положительными.

Анна также рассказала, что собиралась сделать прививку от коронавируса, но не успела.

«Была настроена уже, но заболела и проблема решилась сама собой», — поделилась Анна Заворотнюк.

Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Республика Крым,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители