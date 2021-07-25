Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни

Анна Заворотнюк уже 10 дней болеет коронавирусом. Опасной инфекцией девушка, как она считает, заразилась на отдыхе в Крыму.

Фото: Instagram Instagram

В сторис инстаграма Анна рассказала, что чувствует себя уже лучше, но болезнь еще не побеждена. А начиналось все с ломоты в мышцах и суставах и высокой температуры.

Сейчас этих симптомов уже нет, но больная страдает от сильной слабости, у нее не прекращается кашель и не вернулось исчезнувшее обоняние.

Анна лечится под наблюдением врача, но непосредственно в больницы не обращалась, а также не делала КТ. Правда, аппарат для измерения уровня кислорода в крови она купила и тщательно следит за сатурацией. Как написала Заворотнюк, делать компьютерную томографию легких следует тогда, когда сатурация ниже 95%.

За время болезни Анна сделала 6 тестов на наличие коронавируса. Все они оказались положительными.

Анна также рассказала, что собиралась сделать прививку от коронавируса, но не успела.