Федункив спародировала демонстрирующую ягодицы Бузову

Марина Федункив выложила в сеть очередную мини-пародию на поющую телеведущую Ольгу Бузову. Комедийная актриса ранее уже создала образ Ольги Музовой, в котором сейчас вновь предстала перед зрителями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Марина построила свою сюжет на привычке Бузовой выставлять в сеть свои фотографии с почти обнаженными ягодицами.

Музова предлагает снять е с раками (рак живой, присутствует в кадре), но потом передумывает, предлагая снять сначала рака, а потом ту ее часть, которая рифмуется в тексте. Далее идет коллаж из фотографий филейной части Ольги Бузовой.

«Наша подруга Музова продолжает покорять соцсети. Ее золотое правило контента: все должно быть одновременно и познавательно, и красиво», - написала Марина в микроблоге.

Фолловеры ролик одобрили и строчат веселые комментарии.

Я ждала это видео», «Честно говоря, я так обожаю ваш юмор. Абсолютно честный и абсолютно прозаичный», «Как же я люблю ваши пародии. Они бесподобны, балуйте нас чаще!».

Актриса Марина Федункив страдала депрессией и от домашнего насилия. Об этом, как сообщают «7 Дней», она рассказала сама.

Ее второй муж бизнесмен Михаил страдает тяжелой наркотической зависимостью, она знала об этом, но все равно вышла за него замуж, чтобы спасти.