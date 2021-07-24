Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку МакSим

Певица сообщила о своей госпитализации с пневмонией 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская заявила, что певица находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких, впоследствии оно стало стабильно тяжелым.