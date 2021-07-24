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Фанаты «Спартака» поддержали певицу МакSим на матче с «Рубином»

Газета.Ru
22 минуты назад

Болельщики московского «Спартака» спели песню певицы МакSим «Знаешь ли ты» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку МакSим
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Певица сообщила о своей госпитализации с пневмонией 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская заявила, что певица находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких, впоследствии оно стало стабильно тяжелым.

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Ранее фанаты столичного клуба исполнили песню «Знаешь ли ты» на одной из улиц Екатеринбурга. Композиция пользуется популярностью у болельщиков красно-белых.

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Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

Ранее генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова поблагодарила болельщиков московского «Спартака» за поддержку исполнительницы.

«Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться», — сказала Соколова.

Шоу-бизнес,Илья Самошников,Маргарита Соколова,Спартак,
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