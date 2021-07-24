Розенбаум показал своих внуков

«Ну что, ребята! Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело. Посмотрите, как я борюсь с раком мозга! Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110, я не въезжаю», - говорит Розенбаум в видео на своей странице в Instagram.