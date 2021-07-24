В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Розенбаум показал своих внуков

Ирина Лебедева
32 минуты назад

Александр Розенбаум выложил в инстаграм трогательный семейный снимок. Народный артист запечатлен в компании четверых внуков. Ребята нарядные и счастливые, дедушка сияет.

Розенбаум показал своих внуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Команда к бою и походу готова!» — подписал снимок гордый дед.

«Команда» - дети дочери певца Анны. Анна родилась во втором браке Розенбаума с врачом-рентгенологом Еленой Савшинской, - рассказывает teleprogramma.pro. Анна трудится переводчиком. Она вышла замуж за гражданина Израиля Тиберио Чаки и родила четверых сыновей. Дэвид Чаки, родился в 1999 году, он живет в Санкт-Петербурге. Александр появился на свет в 2005 году. Близнецы Андрей и Виктор – в 2014-м.

Поклонники считают, что Розенбаум – счастливый человек – ведь у него такие прекрасные внуки. А младшему поколению, по их мнению, следует гордиться знаменитым дедушкой

«Мальчишки, берегите деда. Он лучший!», «Пацаны, у вас самый крутой дед», «И похожи все на дедушку, Молодцы».

Слухи о том, что Розенбаум болен онкологическим заболеванием, появились в СМИ три года назад. Очередная волна предположений о состоянии здоровья артиста была вызвана публикацией в Instagram Ларисы Долиной. Она разместила совместный снимок с Розенбаумом, на котором артист выглядит заметно похудевшим.

Розенбаум решил прервать молчание, чтобы заверить поклонников, что у него все хорошо.

«Ну что, ребята! Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело. Посмотрите, как я борюсь с раком мозга! Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110, я не въезжаю», - говорит Розенбаум в видео на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители