Розенбаум показал своих внуков

Александр Розенбаум выложил в инстаграм трогательный семейный снимок. Народный артист запечатлен в компании четверых внуков. Ребята нарядные и счастливые, дедушка сияет.
«Команда к бою и походу готова!» — подписал снимок гордый дед.
«Команда» - дети дочери певца Анны. Анна родилась во втором браке Розенбаума с врачом-рентгенологом Еленой Савшинской, - рассказывает teleprogramma.pro. Анна трудится переводчиком. Она вышла замуж за гражданина Израиля Тиберио Чаки и родила четверых сыновей. Дэвид Чаки, родился в 1999 году, он живет в Санкт-Петербурге. Александр появился на свет в 2005 году. Близнецы Андрей и Виктор – в 2014-м.
«Мальчишки, берегите деда. Он лучший!», «Пацаны, у вас самый крутой дед», «И похожи все на дедушку, Молодцы».
Слухи о том, что Розенбаум болен онкологическим заболеванием, появились в СМИ три года назад. Очередная волна предположений о состоянии здоровья артиста была вызвана публикацией в Instagram Ларисы Долиной. Она разместила совместный снимок с Розенбаумом, на котором артист выглядит заметно похудевшим.
Розенбаум решил прервать молчание, чтобы заверить поклонников, что у него все хорошо.
«Ну что, ребята! Посмотрите, как я осунулся и как мне тяжело. Посмотрите, как я борюсь с раком мозга! Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110, я не въезжаю», - говорит Розенбаум в видео на своей странице в Instagram.