Бородина озвучила свои взгляды на отношения в браке

«Я всегда была такой жизнерадостной, весёлой и наполненной эмоциями. Эмоции разные, но всегда с жизнью внутри. Иногда мы себя пытаемся сильно изменить во благо кого-то, но это большая ошибка, надо всегда оставаться самим собой! Помните это и всегда продолжайте верить в хорошее. Верьте в любовь, верьте в своего человека, верьте в себя», — написала звезда в микроблоге.