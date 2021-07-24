Бородина озвучила свои взгляды на отношения в браке

Ксения Бородина разводится со своим супругом Курбаном Омаровым после шести лет брака. Сейчас ведущая «Дома-2» отдыхает в Турции с друзьями.
Развод проходит достаточно болезненно, и Ксения решила высказаться по теме брака и межчеловеческих отношений. Она рассказала, что попытки изменить себя, подстраиваясь под другого человека, обычно ни к чему хорошему не приводят.
«Я всегда была такой жизнерадостной, весёлой и наполненной эмоциями. Эмоции разные, но всегда с жизнью внутри. Иногда мы себя пытаемся сильно изменить во благо кого-то, но это большая ошибка, надо всегда оставаться самим собой! Помните это и всегда продолжайте верить в хорошее. Верьте в любовь, верьте в своего человека, верьте в себя», — написала звезда в микроблоге.
Бородина уверена, что ни в коем случае нельзя становиться замкнутой и циничной. Да, с годами все сложнее верить в искреннюю любовь, но это неверная позиция.
« что нас не убивает, то делает сильнее... чем женщина сильнее становится и старше, спотыкаясь, начинает меньше верить в чистоту чувств, я сама такая же, но это ошибка!»
В будущее Ксения смотрит с оптимизмом. Она считает, что женщина сама строит свое счастье – главное, быть наполненной энергией и не бояться идти вперед.
«Но помните, вы обязательно должны быть наполнены энергией! Я искренне верю, что все будет хорошо, и даже лучше»!
Подписчики поддерживают такой настрой.
«Я смотрю ваши сториз и как будто сама на отдыхе!!! Обожаю ваш юмор и позицию к жизни!», «Наполненная энергией женщина способна творить чудеса! Жизнь слишком коротка, чтоб тратить её на ненужные переживания, склоки, мышиную возню надо жить и наслаждаться каждым днём».
Ксения Бородина и Курбан Омаров разошлись окончательно и бесповоротно. Как пишут в сети, теледива подала на развод, поскольку устала терпеть неверность своего супруга.