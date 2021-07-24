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Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх» Алексей Мускатин

Lenta.ruиещё 12
37 минут назад

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх»
Фото: СоцсетиСоцсети

Он отметил, что все артисты пытались помочь Мускатину, однако «болезнь оказалась сильнее».

«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил продюсер, отметив, что считает умершего одним из лучших среди коллег.

Причину смерти продюсера Разин не уточнил.

Ранее сообщалось, что музыкант и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Последние две недели Петр Мамонов находился в больнице в Коммунарке из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у артиста зафиксировали 87-процентное поражение легких.

Шоу-бизнес,Алексей Мускатин,Петр Мамонов,
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