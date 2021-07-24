Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх»

«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — добавил продюсер, отметив, что считает умершего одним из лучших среди коллег.