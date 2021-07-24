В сети обсуждают грудь Королевой: «Такая морщинистая»

«Все хорошо, но декольте уже ту мач. Любит Наталья провокации», «Сиськи уже лучше прятать подальше», «От Прокловой недалеко ушла. К 70 годам не знаю, на что будет способна. От Тарзана не отстаешь», «Не могу понять, что с грудью? Почему такая морщинистая?», «Да уж, возраст не скроешь», «Если честно, не очень эстетично, особенно грудь», «О-о-о, эти обвисшие сиськи».