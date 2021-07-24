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В сети обсуждают грудь Королевой: «Такая морщинистая»

Ирина Лебедева
1 час назад

Певица Наташа Королева выложила в инстаграм свою фотографию. Звезда позирует среди лавандового поля с букетиком лаванды в руке. Фотография – одна из многих рекламных – на голове у супруги Тарзана венок из полевых цветов, за спиной – красивый пейзаж.

В сети обсуждают грудь Королевой: «Такая морщинистая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утро субботы встречай с Наташей Королевой. Заряжайся энергией, позитивом и слушай хорошую музыку. Ведь не зря говорят: как день начнёшь, так его и проведёшь!», - гласит подпись под фото.

Ничего особо примечательного, кроме декольте, которое скорее все открывает нежели что-то скрывает. На него-то и обратили внимание хейтеры, чей острый глаз увидел на груди артистки признаки старения – морщины и прочее.

Сразу же в микроблоге звезды появилось множество ядовитых комментариев.

«Все хорошо, но декольте уже ту мач. Любит Наталья провокации», «Сиськи уже лучше прятать подальше», «От Прокловой недалеко ушла. К 70 годам не знаю, на что будет способна. От Тарзана не отстаешь», «Не могу понять, что с грудью? Почему такая морщинистая?», «Да уж, возраст не скроешь», «Если честно, не очень эстетично, особенно грудь», «О-о-о, эти обвисшие сиськи».

Недоброжелатели рады придраться к неудачному кадру. Вообще-то Наташа Королева очень следит за собой, держит специальную диету и регулярно трудится в спортзале. Как результат – певица находится в прекрасной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет.

Наташа Королева недавно устроила грандиозную вечеринку в честь своего 48-летия в одном из столичных ресторанов. На празднование были приглашены российские звезды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.
Шоу-бизнес,Александр Достман,Наташа Королева,
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