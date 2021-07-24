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Вечеринка в честь дня рождения обошлась Коке в 2 миллиона

Ирина Лебедева
46 минут назад

Певице Клаве Коке исполнилось 25 лет. Свой первый юбилей звезда отметила с размахом. Организацию и проведение мероприятия Клава поручила агентству блогера Иды Галич, что обошлось заказчице в два миллиона рублей, - рассказывает «Комсомольская Правда»

Вечеринка в честь дня рождения обошлась Коке в 2 миллиона
Фото: InstagramInstagram

Кока – творческий псевдоним молодой звезды, приехавшей покорять столицу с Урала, настоящая фамилия артистки Высокова. Карьеру она успешно построила в Москве в Black Star.

Для звездной тусовки арендовали открытую веранду Rose Bar на крыше Вегас Крокус Сити. Там расположен бассейн, рядом поставили сцену, разместили бар и фуршетную зону.

Приглашены были Дима Билан, Анна Седокова, Niletto, Егор Крид, Юлианна Караулова, Саша Спилберг, Карина Кросс и другие музыканты и блогеры, популярные у молодого поколения.

Бассейн пользовался популярностью, в него периодически кто-то окунался, Niletto и не один раз, а в завершение вечера туда прыгнула и именинница.

Певица Клава Кока особо не упоминала о своем бойфренде – блогере Диме Гордее. У публики с именем Коки ассоциировались совсем иные персонажи. Но отношения с Гордеем у нее были, продолжались они два года и много счастливых моментов было запечатлено на видео. И вот это видео Дима выложил в инстаграм, сопроводив его словами о том, что все кончено.
Шоу-бизнес,Клава Кока,Саша Спилберг,Юлианна Караулова,Крид,Дима Билан,Анна Седокова,Комсомольская правда,
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