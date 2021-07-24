Вечеринка в честь дня рождения обошлась Коке в 2 миллиона

Певице Клаве Коке исполнилось 25 лет. Свой первый юбилей звезда отметила с размахом. Организацию и проведение мероприятия Клава поручила агентству блогера Иды Галич, что обошлось заказчице в два миллиона рублей, - рассказывает «Комсомольская Правда»
Кока – творческий псевдоним молодой звезды, приехавшей покорять столицу с Урала, настоящая фамилия артистки Высокова. Карьеру она успешно построила в Москве в Black Star.
Для звездной тусовки арендовали открытую веранду Rose Bar на крыше Вегас Крокус Сити. Там расположен бассейн, рядом поставили сцену, разместили бар и фуршетную зону.
Приглашены были Дима Билан, Анна Седокова, Niletto, Егор Крид, Юлианна Караулова, Саша Спилберг, Карина Кросс и другие музыканты и блогеры, популярные у молодого поколения.
Бассейн пользовался популярностью, в него периодически кто-то окунался, Niletto и не один раз, а в завершение вечера туда прыгнула и именинница.