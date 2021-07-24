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Томас Маркл намерен подать в суд на свою дочь Меган

Ирина Лебедева
22 минуты назад

Меган Маркл прекратила общение со своим отцом Томасом после того, как он продал ее фотографии журналистам перед свадьбой с принцем Гарри. Последующие многочисленные интервью, в которых Томас критиковал дочь и британскую королевскую семью, только усугубили ситуацию.

Томас Маркл намерен подать в суд на свою дочь Меган
Фото: InstagramInstagram

Однако Томас решил настоять на своем праве видеть собственных внуков, двухлетнего Арчи и малышку Лили. Об этом он рассказал порталу foxnews. Мужчина намерен обратиться с этой проблемой в калифорнийский суд.

Марклу уже 77 лет, и он говорит о проблемах со здоровьем. Поэтому он хочет наладить контакт с внуками как можно скорее.

«Я буду очень разочарован, если не смогу подержать на руках мою внучку», — сказал он.

Томас надеется, что конфликт Гарри и Меган с королевской семьей не отразится на отношении королевы Елизаветы и прочих родственников к Арчи и Лили.

«Арчи и Лили — маленькие дети. Это не политика. Они не пешки. Они не являются частью игры. И они также члены королевской семьи».

О своих поступках, послуживших причиной разрыва отношений с дочерью, Маркл сожалеет, называя их «своей глупой ошибкой».

Также он призывает своего зятя отказаться от идеи написания мемуаров о жизни в королевской семье. По мнению Томаса, подобная публикация может окончательно рассорить Гарри с родственниками, что скажется и на его детях.

Члены королевской семьи не отправили в трехлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги.

Шоу-бизнес,принц Гарри,Елизавета II,
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