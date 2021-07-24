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Подольская пострадала от встречи с медузой

Ирина Лебедева
1 час назад

Наталья Подольская с супругом Владимиром Пресняковым-младшим и сыновьями Артемием и Иваном отдыхает на греческом побережье. Во время купания в море она встретилась с медузой. Встреча не прошла бесследно – ядовитая морская тварь ужалила Наталью.

Подольская пострадала от встречи с медузой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В инстаграме звезда выложила фотографию, где виден большой ожог на ноге, который выглядит как ярко-красное пятно. Наталья беспокоится о том, насколько долго будет восстанавливаться обожженная кожа.

Певица обратилась за советами к подписчикам.

«Какого жалили? Чем мазали? Сколько проходило? Пятно на ноге, конечно, ужасающее, оно пройдет же, правда?»

Многие из фолловеров, как оказалось, уже имеют опыт лечения подобных ожогов. И охотно им делятся. Болевые ощущения, как пишут в комментариях, проходят достаточно быстро. А вот пятно от ожога может оставаться заметным до полугода.

Подольская заверила поклонников, что неприятный инцидент не повлияет на удовольствие от отпуска на море.

«И даже ожог от медузы не испортит мне отдых»!

Младший сын Подольской и Преснякова родился в октябре 2020 года. Мальчика назвали Иваном. После родов артистка рассказала, что ее муж стал гораздо более ответственным и взрослым, и сильно помогает ей, взяв на себя заботу о старшем сыне. Также певица сообщила, что всегда хотела двоих детей, будет рада, если бог даст ей третьего, но сама не станет стараться ради этого.
Шоу-бизнес,Наталья Подольская,
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