Похудевшую Долину сравнили со студенткой-выпускницей

В этом году в Московском институте культуры на кафедре эстрадно-джазового пения, которой заведует Лариса Долина, впервые прошел выпускной бал. Долина анонсировала его ранее в своем инстаграме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

« проводится выпускной бал, инициатором которого стала я. Проводится он только для нашей кафедры. Подготовка к этому событию длилась несколько месяцев. Программа убойная: фильм о кафедре, вручение красных дипломов, а их у нас в этом году рекордное количество, небольшой концерт с участием выпускников прошлых лет и » - всех подробностей звезда тогда рассказывать не стала.

И вот праздник состоялся, а звездой мероприятия, по мнению выпускников и гостей вечера, стала сама народная артистка России. Лариса постройнела, помолодела, и была похожа на вчерашнюю студентку, - сообщает 5 Канал.

Исполнительница за последние полгода похудела на 20 килограммов, и сейчас весит всего 55. Снова стать стройной ей помогла индивидуальная диета, специально для нее составленная специалистами.

«Такая хрупкая, такая тоненькая, такая маленькая и такая великая!» — написал под совместной с Долиной фотографией Евгений Окунев.

Фото- и видеоотчет Долина выложила на своих страничках в инстаграме. Бал удался – в микроблоге шквал восторженных отзывов.

«Лариса Александровна, какая мощная у Вас энергетика, невероятная харизма, Вы, как огромный аккумулятор, который заряжает тысячи людей колоссальным драйвом!»