Макса Коржа ограбили перед концертом

Белорусский рэпер Макс Корж был ограблен перед выступлением в Одессе. Об этом пишет «Пятый канал».

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«Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает», - привело издание сообщение Telegram-канала «Украинский формат».

По данным источников, в результате ограбления артист лишился 1500 тысяч долларов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сам музыкант пока официально не подтвердил эту информацию. Его концерт на стадионе «Черноморец» запланирован на 24 июля. Рэпер уже опубликовал в Instagram фотографию с будущей концертной площадки, призвав поклонников «разнести стадик».

В 2016 году Коржу на пять запретили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. Затем запрет был снят.

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