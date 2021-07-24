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Макса Коржа ограбили перед концертом

Алиса Селезнёва
1 час назад

Белорусский рэпер Макс Корж был ограблен перед выступлением в Одессе. Об этом пишет «Пятый канал».

Макса Коржа ограбили перед концертом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Макса Коржа обокрали в одесском отеле. Это Украина, тут такое бывает», - привело издание сообщение Telegram-канала «Украинский формат».

По данным источников, в результате ограбления артист лишился 1500 тысяч долларов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сам музыкант пока официально не подтвердил эту информацию. Его концерт на стадионе «Черноморец» запланирован на 24 июля. Рэпер уже опубликовал в Instagram фотографию с будущей концертной площадки, призвав поклонников «разнести стадик».

В 2016 году Коржу на пять запретили въезд на Украину из-за концертов в Крыму. Затем запрет был снят.

Ранее в Москве ограбили бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. Неизвестный разбил стекло его машины и вытащил рюкзак, в котором находились личные вещи и дорогостоящие лекарства, которые Филин принимает после покушения в 2013 году. Ущерб оценили почти в 200 тысяч рублей.

Также ограблению подвергся актер Илья Глинников, известный по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Артист обратился к столичным полицейским и заявил, что прямо у него из рук выхватили iPhone 11 Pro Max, который стоил на тот момент 114 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Глеб Романенко,Илья Глинников,Макс Корж,Сергей Филин,Украина,
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