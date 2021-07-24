Прокуратура заинтересовалась видео экс-участника «Дома-2» Гусева

Полиция и прокуратура начали проверку публикации бывшим участником шоу «Дома-2», блогером Антоном Гусевым видео, на котором он посадил своего восьмилетнего сына за руль и ездит с ним по Москве. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Instagram Instagram

Уроки вождения, которые он дал своему несовершеннолетнему сыну Гусев показал в «сторис» Instagram. На роликах мальчик сидит за рулем, а Гусев подсказывает, когда нужно взять левее или правее и дать побольше газа, чтобы не ехать 20 километров, как деды. При этом блогер подчеркнул, что его сын должен учиться с детства и рисковать, так как не хочет, чтобы тот был «отличником и недотрогой в школе и жизни».

Бывший участник «Дома-2» также заметил, что его сын не хотел садиться за руль машины, «отнекивался минут 20», но потом ему «безумно понравилось».

«По факту размещения видеоролика в сети Интернет проводится проверка», - заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Также проверку «в связи с появившимся в социальных сетях видео, на котором отец посадил за руль автомобиля своего малолетнего сына», организовала и прокуратура Московской области.