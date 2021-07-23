«Пусть рискует»: Гусев из «Дома-2» посадил восьмилетнего сына за руль

«Пацан должен расти пацаном. < > Сегодня мы разговариваем очень много и разговариваем о важном. Сказал, чтобы как можно больше ошибался , так он поймёт, что неудачи это опыт. Я хочу чтобы он был готов к любой жизни и препятствиям на своём долгом пути», - заявил он.