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«Пусть рискует»: Гусев из «Дома-2» посадил восьмилетнего сына за руль

Мария Иванова
56 минут назад

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев показал в Instagram уроки вождения своего восьмилетнего сына. Видео с мальчиком за рулем он опубликовал в сторис.

«Пусть рискует»: Гусев из «Дома-2» посадил восьмилетнего сына за руль
Фото: InstagramInstagram

«Едем покушать и дам порулить пацану, пусть учиться с детства и рискует», - написал Гусев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На следующем ролике мальчик сидит за рулем, а Гусев подсказывает, когда нужно взять левее или правее и «дать побольше газа», чтобы не ехать «как деды 20 километров».

Также экс-участник «Дома-2» опубликовал пост, посвященный сыну.

«Пацан должен расти пацаном. < > Сегодня мы разговариваем очень много и разговариваем о важном. Сказал, чтобы как можно больше ошибался , так он поймёт, что неудачи это опыт. Я хочу чтобы он был готов к любой жизни и препятствиям на своём долгом пути», - заявил он.

Гусев отметил, что не хочет, чтобы его сын был «отличником и недотрогой в школе и жизни».

«Посадил за руль, он отнекивался минут 20, но сделал это и ему безумно понравилось, - добавил он.

Антон Гусев пришел на «Дом-2» в 2011 году и женился на участнице телешоу Евгении Феофилактовой. В 2012 году у них родился сын. В 2016-м Гусев и Феофилактова расстались.

Шоу-бизнес,Евгения Феофилактова,Антон Гусев,
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