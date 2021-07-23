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«Офицеров России» возмутил спектакль «Современника»

Алиса Селезнёва
1 час назад

Общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник», увидев в нем оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви. Об этом пишет РИА Новости.

«Офицеров России» возмутил спектакль «Современника»
Фото: ТАССТАСС

В организации назвали «Первый хлеб» «предельно неуважительным к защитникам Отечества», отметив, что получают многочисленные обращения по этому поводу.

«В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны (авторов) спектакля «Первый хлеб», премьера которого не так давно состоялась», - говорится в заявлении.

«Офицеры России» также указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» в спектакле, «неприкрытую пропаганду однополой любви» и оскорбление ветеранов. В организации призвали театр найти возможность изменить постановку.

В свою очередь «Современник» не стал отменять спектакль. В театре состоялось совещание и по его итогам в ближайшее время «Современник» опубликует свою позицию, пишет «Эхо Москвы».

В театре изданию пояснили, что спектакль «Первый хлеб» состоится сегодня, и все билеты на него раскуплены.

Шоу-бизнес,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,Эхо Москвы,РИА Новости,
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