Садальский высмеял перепалку между Прокловой и Поплавской

Актёр Станислав Садальский в своём Instagram высмеял перепалку между двумя актрисами — Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Он отреагировал на новость о том, что Проклова сыронизировала над коллегой после её критики интимной жизни коллеги.

Фото: stassadalsky/vk.com stassadalsky/vk.com

Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды «Красной Шапочки» можно только пожалеть. А Поплавская до этого осудила артистку за интимные подробности и откровенные интервью о пережитом в молодости. Она удивилась тому, что актриса поделилась воспоминаниями не с психологом и психиатром, полицейским или духовником, а со зрителями федеральных каналов.

Проклова женщина-актриса-герой! Дай бог ей здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении. Об оральном сексе... нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил, — написал Садальский.

Напомним, что Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.

Известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года. После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.