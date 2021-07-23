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Садальский высмеял перепалку между Прокловой и Поплавской

News.ruиещё 1
31 минуту назад

Актёр Станислав Садальский в своём Instagram высмеял перепалку между двумя актрисами — Еленой Прокловой и Яной Поплавской. Он отреагировал на новость о том, что Проклова сыронизировала над коллегой после её критики интимной жизни коллеги.

Садальский высмеял перепалку между Прокловой и Поплавской
Фото:  stassadalsky/vk.com stassadalsky/vk.com

Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды «Красной Шапочки» можно только пожалеть. А Поплавская до этого осудила артистку за интимные подробности и откровенные интервью о пережитом в молодости. Она удивилась тому, что актриса поделилась воспоминаниями не с психологом и психиатром, полицейским или духовником, а со зрителями федеральных каналов.

Проклова женщина-актриса-герой! Дай бог ей здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении. Об оральном сексе... нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил, — написал Садальский.

Напомним, что Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.

Известный артист под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, затащил её к себе домой, где принудил к оральному сексу. История с насильником продолжалась два года. После этого Проклова поняла для себя, что секс — это то, что унижает женщину, это некрасиво, противно и плохо.

Позже стало известно, что Проклова неожиданно простила домогавшегося её актёра. Заслуженная артистка заявила, что с огромным уважением относится к своему мучителю и искренне считает, что он был болен.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Елена Проклова,Станислав Садальский,
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