Столичная полиция начала проверку после появления в сети ролика с малолетним ребенком за рулем автомобиля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев в Instagram написал, что посадил своего восьмилетнего сына за руль Mercedes. Кроме того, мужчина разместил в своем аккаунте Instagram видео с ездой по Москве.