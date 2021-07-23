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Полиция Москвы начала проверку, после того как экс-участник «Дома-2» посадил малолетнего сына за руль

Агентство «Москва»иещё 1
33 минуты назад

Столичная полиция начала проверку после появления в сети ролика с малолетним ребенком за рулем автомобиля, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«По факту размещения видео ролика в сети Интернет проводится проверка», - сказали в ведомстве.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев в Instagram написал, что посадил своего восьмилетнего сына за руль Mercedes. Кроме того, мужчина разместил в своем аккаунте Instagram видео с ездой по Москве.

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