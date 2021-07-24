Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на eBay

Поклонник Канье Уэста пытается нетрадиционным способом заработать несколько тысяч долларов после посещения мероприятия по прослушиванию нового альбома "Donda". Об этом рассказали в фан-аккаунте певца Photos of Kanye West.

Фото: AP AP

В пятницу 23 июля в сети начал распространяться скриншот объявления с eBay - пакет-зиплок с воздухом с мероприятия имеет стартовую цену $3333,33 плюс $4 за доставку.

Осталось четыре дня для ставок. Это не первый случай, когда фанат Канье пытается продать "упакованный" воздух - еще в 2015 году кто-то заработал более $60 тыс., продавая воздух с турне "Ye's Yeezus Tour", которое началось в октябре 2013 года и завершилось в сентябре 2014 года.