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Фанат Канье Уэста продает воздух с презентации альбома за $3333

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Поклонник Канье Уэста пытается нетрадиционным способом заработать несколько тысяч долларов после посещения мероприятия по прослушиванию нового альбома "Donda". Об этом рассказали в фан-аккаунте певца Photos of Kanye West.

Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на eBay
Фото: APAP

В пятницу 23 июля в сети начал распространяться скриншот объявления с eBay - пакет-зиплок с воздухом с мероприятия имеет стартовую цену $3333,33 плюс $4 за доставку.

Осталось четыре дня для ставок. Это не первый случай, когда фанат Канье пытается продать "упакованный" воздух - еще в 2015 году кто-то заработал более $60 тыс., продавая воздух с турне "Ye's Yeezus Tour", которое началось в октябре 2013 года и завершилось в сентябре 2014 года.

Ранее Канье Уэст раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома - рэпер представил пластинку "Donda" на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.

Шоу-бизнес,Канье Уэст,eBay,
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