Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на eBay

Поклонник Канье Уэста пытается нетрадиционным способом заработать несколько тысяч долларов после посещения мероприятия по прослушиванию нового альбома "Donda". Об этом рассказали в фан-аккаунте певца Photos of Kanye West.
В пятницу 23 июля в сети начал распространяться скриншот объявления с eBay - пакет-зиплок с воздухом с мероприятия имеет стартовую цену $3333,33 плюс $4 за доставку.
Осталось четыре дня для ставок. Это не первый случай, когда фанат Канье пытается продать "упакованный" воздух - еще в 2015 году кто-то заработал более $60 тыс., продавая воздух с турне "Ye's Yeezus Tour", которое началось в октябре 2013 года и завершилось в сентябре 2014 года.
Ранее Канье Уэст раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома - рэпер представил пластинку "Donda" на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.