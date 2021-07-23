«Баба-киборг»: Волочкова показала яркое бикини

В одной из последних публикаций на странице в соцсети Instagram балерины Анастасии Волочковой появилось свежее видео с артисткой в ярком наряде для пляжа. Она запечатлелась в бикини кислотного цвета.

Фото: Instagram Instagram

Знаменитость на видео плавала в бассейне в доме у друзей, она поблагодарила их за многолетние теплые отношения.

— Отдыхать в красоте просто прекрасно! — подписала видео Волочкова.

Некоторые подписчики балерины раскритиковали ее фигуру, по их мнению, звезде не хватает хрупкости и женственности.

«С таким телосложением только борьбой заниматься, искренне жаль партнеров»; «Баба-киборг»; «Самая уродливая фигура», — написали фолловеры.

Также многие отметили, что Волочкова никогда не берет на отдых свою единственную дочь.

Нашлись и фанаты, которые одарили звезду комплиментами.

«Настя, вы прекрасны»; «Ух, какая барышня»; «Шикарный вид»; «Анастасия, вы прелесть»; «Настенька, красотка наша», — оставили комментарии пользователи.