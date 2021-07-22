Михаила Боярского изолировали от семьи после выписки из ковидной больницы

В начале июля главный мушкетер страны попал в больницу с диагнозом Covid-19. 70-летний актер переносил болезнь не так тяжело, как могло бы быть, благодаря прививке, которую он сделал несколько месяцев назад.

В начале июля стало известно, что Михаил Боярский попал в клинику из-за заражения коронавирусом. Как только появились первые симптомы болезни, актер несколько дней лечился дома, но потом медики приняли решение о госпитализации.

Супруга актера Лариса Луппиан рассказывала, что состояние Боярского не вызывает опасений, но в самом вирусе и течении болезни приятного мало.

И теперь стало известно, что Михаила Боярского выписали из ковидной больницы. Но его изолировали от семьи.

Актер должен провести две недели в самоизоляции (обязательное условие для всех, кто покидает стационар, — прим. ред.).

В интервью «Комсомольской правде» сын артиста Сергей Боярский рассказал, что глава семейства находится в питерской квартире, а все родственники временно перебазировались на дачу.

«Мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно "восстановим" его в статусе члена семьи. Пока что с ним лично буду общаться только я. Я уже прошел и вакцинацию и ревакцинацию, мне ничто не грозит», — отметил Сергей Боярский.

Сын актера рассказал, что в больнице звездный пациент держался стойко:

«Отец не понимал, кто и в какой день его лечит. В красной зоне все ходят с защитными экранами и в специальной одежде. Его утомляло однообразие. И к тому же отец любит фастфут, несмотря на то, что это вредно. Мама, чтобы разнообразить его рацион передавала через приемное отделение и "доширак", и пиццу».