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Макеева поблагодарила хейтеров за травлю

Вероника Полынина
18 минут назад

Актриса и певица Анастасия Макеева поблагодарила хейтеров за новые роли.

Макеева поблагодарила хейтеров за травлю
Фото: InstagramInstagram

Макеева сообщила в Instagram, что никогда не была обделена предложениями, но из-за устроенной ей травли в СМИ и соцсетях «не знает, как справиться с объемом предложений».

«Только осенью за два месяца я постараюсь превзойти саму себя и выпустить новые 3 проекта. Дай Бог мне памяти, сил и энергии, потому что времени реально мало, чтоб освоить новые роли!» - написала артистка.

Ранее инициативная группа поклонников Анастасии Макеевой опубликовала в Сети петицию на имя министра культуры России Ольги Любимовой с просьбой остановить травлю актрисы в СМИ и соцсетях, развернувшуюся после того, как стало известно, что ее роман с нынешним мужем Романом Мальковым начался, когда тот еще был официально женат.

В мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Свадьбу сыграли в Крыму. Роман Мальков ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей, семья бизнесмена живет в Словении. Из-за этого разгорелся скандал в СМИ. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Ольга Любимова,
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