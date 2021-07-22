Макеева поблагодарила хейтеров за травлю

Актриса и певица Анастасия Макеева поблагодарила хейтеров за новые роли.

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Макеева сообщила в Instagram, что никогда не была обделена предложениями, но из-за устроенной ей травли в СМИ и соцсетях «не знает, как справиться с объемом предложений».

«Только осенью за два месяца я постараюсь превзойти саму себя и выпустить новые 3 проекта. Дай Бог мне памяти, сил и энергии, потому что времени реально мало, чтоб освоить новые роли!» - написала артистка.

Ранее инициативная группа поклонников Анастасии Макеевой опубликовала в Сети петицию на имя министра культуры России Ольги Любимовой с просьбой остановить травлю актрисы в СМИ и соцсетях, развернувшуюся после того, как стало известно, что ее роман с нынешним мужем Романом Мальковым начался, когда тот еще был официально женат.