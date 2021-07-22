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Подхватившего COVID Боярского перевели из больницы на самоизоляцию

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Актер Михаил Боярский провел неделю в больнице с диагнозом COVID-19, но уже выписался и находится дома на самоизоляции. Об этом «Комсомольской правде» заявил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Боярского перевели из больницы на самоизоляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О госпитализации артиста стало известно 14 июля. Поводом для обращения к врачам стало недомогание на фоне жары. В ходе обследования у Михаила Боярского обнаружили коронавирус и госпитализировали. Лечение он проходил в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

По словам Сергея Боярского, его отец уже выписан, но пока находится в квартире на самоизоляции, а вся остальная семья живет на даче.

«Мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно «восстановим» его в статусе члена семьи. Пока что с ним лично буду общаться только я. Я уже прошел и вакцинацию и ревакцинацию, мне ничто не грозит», - пояснил он.

Боярский отметил, что в больнице его отец не капризничал, но просил родных приносить ему фастфуд, так как захотел «разнообразить свой рацион чем-нибудь остреньким».

«Мама периодически передавала ему через приемное отделение пиццу и «Доширак» с говядиной. Пока что преждевременно об этом говорить, но, по словам врачей, есть огромная вероятность того, что легкое течение болезни предопределила прививка», - подчеркнул он, поблагодарив врачей за помощь отцу.

Ранее Михаил Боярский сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Он заметил, что считает себя «человеком разумным» и уверен, что вакцинация необходима для полноценной жизни.

Шоу-бизнес,Михаил Боярский,Сергей Боярский,Госдума,Комсомольская правда,
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