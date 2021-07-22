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Гитарист группы «Чайф» выдавал себя за футбольного судью Владислава Безбородова

Клео.Ру
1 час назад

На днях Владислав Безбородов оказался втянутым в серьезный скандал: его супруга Ирина жестоко избила 7-летнего сына Стаса Пьехи. Журналисты связались с футбольным судьей, и он сообщил, что выгнал «эту истеричку» из дома. Тогда многие осудили Владислава: все-таки она его жена, родила троих детей, это не гуманный поступок. Оказалось, что по телефону отвечал вовсе не Владислав Безбородов.

Гитарист «Чайфа» выдал себя за судью Безбородова
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Сначала журналисты охотно верили собеседнику на том конце провода, но потом задумались. В распоряжении прессы было 2 телефонных номера: по одному звонки просто сбрасывали, а по другому охотно отвечали и комментировали ситуацию.

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"Выгнавший" жену Безбородов оказался ненастоящим

Когда «Владиславу Безбородову» позвонили сотрудники интернет-издания «Стархит», тот уже откровенно смеялся. Собеседник подтвердил, что жена – истеричка, он выгнал ее из дома и отправил жить в лесу в палатке. А в конце с издевкой добавил: «Вы лучше контакты проверяйте, журналисты». Тогда и стало понятно, что за арбитра выдавал себя абсолютно другой человек. И позже выяснилось, какой именно.

Человек, разыгравший шутку, облетевшую все новостные паблики, сознался в обмане. Оказалось, что Безборовым представился гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Он объяснил, как это получилось.

Номер телефона музыканта оказался в распоряжении журналистов. Владимиру начали названивать, спрашивать отношение к ситуации, и тот просто решил подыграть. Учасники группы всей командой сидели и придумывали смешные ответы на вопросы представителей прессы, смеялись и шутили, даже думали публиковать сатирический пост о российской журналистике. Когда они поняли, что ситуация набирает обороты, решили сознаться в шутке.

Получается, что настоящий Владислав Безбородов скидывает звонки журналистов и отказывается комментировать данную скандальную ситуацию. Стас Пьеха, отец покалеченного ребенка, обратился к известному адвокату Сергею Жорину с просьбой перевести дело в уголовное. Если вина Ирины будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас супруга футбольного судьи отрицает, что причинила вред Пете и его бабушке, утверждая, что это она пострадала от рукоприкладства – дядя Петра ударил ее.

Шоу-бизнес,Владислав Безбородов,Владимир Бегунов,Стас Пьеха,Сергей Жорин,StarHit,
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