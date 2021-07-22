Гитарист «Чайфа» выдал себя за судью Безбородова

На днях Владислав Безбородов оказался втянутым в серьезный скандал: его супруга Ирина жестоко избила 7-летнего сына Стаса Пьехи. Журналисты связались с футбольным судьей, и он сообщил, что выгнал «эту истеричку» из дома. Тогда многие осудили Владислава: все-таки она его жена, родила троих детей, это не гуманный поступок. Оказалось, что по телефону отвечал вовсе не Владислав Безбородов.

Сначала журналисты охотно верили собеседнику на том конце провода, но потом задумались. В распоряжении прессы было 2 телефонных номера: по одному звонки просто сбрасывали, а по другому охотно отвечали и комментировали ситуацию.

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Когда «Владиславу Безбородову» позвонили сотрудники интернет-издания «Стархит», тот уже откровенно смеялся. Собеседник подтвердил, что жена – истеричка, он выгнал ее из дома и отправил жить в лесу в палатке. А в конце с издевкой добавил: «Вы лучше контакты проверяйте, журналисты». Тогда и стало понятно, что за арбитра выдавал себя абсолютно другой человек. И позже выяснилось, какой именно.

Человек, разыгравший шутку, облетевшую все новостные паблики, сознался в обмане. Оказалось, что Безборовым представился гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Он объяснил, как это получилось.

Номер телефона музыканта оказался в распоряжении журналистов. Владимиру начали названивать, спрашивать отношение к ситуации, и тот просто решил подыграть. Учасники группы всей командой сидели и придумывали смешные ответы на вопросы представителей прессы, смеялись и шутили, даже думали публиковать сатирический пост о российской журналистике. Когда они поняли, что ситуация набирает обороты, решили сознаться в шутке.