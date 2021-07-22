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«Пластика творит чудеса»: россияне оценили преображение дочери Успенской

Алиса Селезнёва
1 час назад

Певица Любовь Успенская показала публике свою дочь Татьяну Плаксину и ее обновленную внешность. В Сети отметили, что пластические хирурги сделали дочери певицы «лицо как у Любы Успенской». Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Пластика творит чудеса»: россияне о преображении дочери Успенской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успенская и Плаксина появились на мероприятии, посвященном награждению музыкантов Fashion Summer Awards. При этом они выглядели скорее не как мать и дочь, в как сестры-близняшки.

Поклонники Успенской обратили внимание на то, что ее дочь улыбалась и практически не отходила от матери. А сама певица призналась, что невероятно счастлива воссоединению с Татьяной.

«Врачи сделали Тане лицо как у Любы Успенской», «Наконец-то в семье мир и покой», «Как Таня похорошела после операции. Пластика творит чудеса», «Любовь Залмановна, вы просто Богиня вечно юная», «Танечка и Любочка. Как две сестрички» - прокомментировали видеозапись с мероприятия пользователи соцсетей.

Ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.

соцсети

Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед Успенской и уехала в США. А перед новым годом дочь певицы разместила в Instagram фото с матерью и пожелала забыть все обиды и обрести умиротворение.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Комсомольская правда,НТВ,
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