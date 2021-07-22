"Согласно букве закона": Стас Пьеха высказался о наказании для обидчицы сына

Эстрадный исполнитель Стас Пьеха в беседе с РИА «Новости» рассказал , какого наказания хочет для женщины, которая избила его семилетнего сына и бывшую тещу.

По словам Пьехи, конкретных пожеланий у него нет.

«Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», – уточнил Пьеха.

После проведенной доследственной проверки следственным отделом по городу Выборг СУ СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

В настоящий момент все участники и свидетели конфликта допрашиваются в рамках расследования уголовного дела. Также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Как уточнили в свою очередь в прокуратуре Ленобласти, Выборгский городской прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

Отметим, если вина Ирины Безбородовой будет доказана в суде, ей грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

Певец Стас Пьеха после избиения семилетнего сына обратился в Instagram к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Он опубликовал видео, в котором напавшая на его ребенка женщина называет своих детей неприкосновенными.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с г-жой Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны. Хочу выразить благодарность председателю СК Александру Бастрыкину за то, что взял ситуацию на личный контроль!» — написал он.

Мама семилетнего сына Стаса Пьехи Пети рассказала в Instagram о состоянии мальчика после побоев.

Сейчас ребенок госпитализирован с сотрясением мозга. Петя в сознании, ему читают добрые пожелания, поступающие родителям в соцсетях.

«Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом и так далее», — пишет Наталия Горчакова.

Как рассказывал ранее Стас Пьеха, мальчика после побоев тошнило, у него кружилась голова.

Конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам.

Стас Пьеха и модель Наталия Горчакова расстались несколько лет назад. Певец продолжает участвовать в воспитании ребенка.

Футбольный арбитр Владислав Безборовов прокомментировал избиение своей женой сына известного певца Стаса Пьехи.

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«Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал Безбородов kp.ru.

Российский певец Стас Пьеха не стал комментировать и оценивать новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал жену Ирину из дома после того, как она избила семилетнего сына артиста, передаёт «Газета.Ru».

Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать, — отметил исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что до инцидента его семья «никак не была знакома с Безбородовыми».

Российский блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» предположила, что Ирина Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи из-за ревности к молодой матери пострадавшего мальчика — Наталье Горчаковой . Публицистка предложила сравнить фото обидчицы ребёнка и его «красавицы» родительницы.

Миро также обратила внимание на «холёного, спортивного» супруга Безбородовой — 48-летнего футбольного арбитра Владислава Безбородова.

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[Безбородов] прилично моложе своей морщинистой, краснолицей и агрессивной жены: ему — 48, ей — 53. Мне кажется, мадам Безбородовой, которая только недавно въехала в коттеджный посёлок, где живёт маленький Петя, не понравилось соседство с такой красивой женщиной, как бывшая жена Стаса [Пьехи], — отметила Миро.

Блогер добавила, что симпатичная экс-супруга музыканта стала «воплощением самых тёмных страхов» Безбородовой. И именно по этой причине, считает Миро, она запретила своим детям общаться с сыном Пьехи — Петром.

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова в сторис своей страницы в социальной сети Instagram ответила на пост блогера Лены Миро про избиение своего сына соседкой Ириной Безбородовой. Модель пошутила, что публицистка «раскрыла преступление», однако заявила, что с мужем Безбородовой — футбольным арбитром Владиславом Безбородовым — она «не пересекалась от слова совсем».

Горчакова также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Мать певца Стаса Пьехи, российская эстрадная певица и ведущая Илона Броневицкая в беседе с NEWS.ru впервые отреагировала на избиение внука. Бабушка пострадавшего, судя по всему, не в курсе деталей.

Сын Пьехи — это к Пьехе. Он знает что-то, он и скажет. Я не свидетель. Сейчас вот только еду. Я просто была в отъезде, сейчас еду в Москву. Не могу ничего сказать, меня застала эта история не дома. Приеду, поговорю со Стасиком, — странно высказалась Броневицкая.

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская потребовала наказать избившую сына певца Стаса Пьехи Ирину Безбородову, передаёт «Московский Комсомолец». Она заявила, что относится к произошедшему как к преступлению и не знает, что сделает, если её ребёнка кто-нибудь ударит.