Бородина пожаловалась на журналистов

Телеведущей не понравилось, что журналисты назвали слишком маленькую цену, но пользователи сети отнеслись к такому заявлению неоднозначно.

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На днях состоялось первое заседание по делу о бракоразводном процессе Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова . В ходе слушания выяснилась одна интересная деталь. Телеведущая поступила предусмотрительно. Чтобы муж не мог претендовать на дом, который был приобретен в браке, звезда переоформила его на свою маму.

Теперь Омаров при всем желании не сможет получить часть имущества.

Журналисты, описывая данную ситуацию, назвали стоимость загородной недвижимости знаменитости. Одним из первых это сделал Телеграм-канал «Mash». Если верить их источникам, цена подобного загородного имущества составляет 18 млн. рублей.

Ксения, прочитав эти заметки, осталась недовольна. Телеведущую не смутил тот факт, что журналисты публично освещали личные финансовые вопросы. Больше всего ее возмутила озвученная стоимость загородного дома. С сарказмом Бородина спросила, почему не написали, что он стоит всего 1 млн. рублей?

Знаменитость недоумевала, откуда журналисты берут такие цены, ведь в Подмосковье их нет, а ее дом стоит намного больше. Сколько именно, Ксения писать не стала.

Пользователи сети на такое негодование телеведущей отреагировали неоднозначно. В профильных пабликах они назвали подобные замашки неуместными, а саму Ксению «закомплексованной женщиной, которая по-прежнему гоняется за брендами, смотрит на ценники и кичится ими».

По мнению скептиков, такое поведение в современном обществе – это моветон.