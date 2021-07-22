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Росгосцирк уволил сестру Запашных за «жестокое обращение с животными»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Заслуженных артистов Дана и Марицу Запашных уволили из Росгосцирка, решение принято после омских гастролей, в это время дрессировщики нарушали трудовую дисциплину, заявили в организации.

Сестру Запашных уволили за жестокое обращение со львами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной увольнения Марицы Запашной и ее сына Дана стали прогулы и антигуманные методы дрессировки животных, передает Ngs55.ru со ссылкой на дирекцию Росгосцирка.

Отмечается, что во время гастролей с программой «Цирк со львами» в Омске они фактически были в других городах.

«29 и 30 июня 2021 года в свои рабочие дни дрессировщики находились в 3 тыс. километров от Омска – в Крыму, о чем свидетельствуют записи в видеоблоге Дана Запашного. Факт отсутствия на рабочих местах 29 и 30 июня 2021 года Марицы и Дана Запашных подтверждается и объяснениями инспектора манежа Ивана Сургучева», – указали в организации.

Эта ситуация повторилась 9 июля, когда Дан Запашный пошел в новосибирский цирк, хотя должен был выступать на арене омского цирка.

«Проверка выявила ряд других грубых нарушений трудовой дисциплины в коллективе Марицы и Дана Запашных. Вскрыты факты фиктивного трудоустройства ассистентов, в частности рабочих по уходу за животными и ассистентов службы художественно-руководящего и обслуживающего персонала. Никаких объяснений по данным фактам артисты Марица и Дан Запашные не предоставили. А в ходе работы комиссии ФКП «Росгосцирк» Марица Запашная допустила рукоприкладство в отношении начальника отдела кадров и социального развития Наталии Шевченко», – указали в организации.

Также камера зафиксировала жестокое обращение Марицы Запашной с верблюдами, это также стало аргументом в пользу увольнения.

«Компания не может допустить сотрудничества с артистом, который практикует варварские и антигуманные методы дрессуры животных», – заключили в Росгосцирке.

Участвовавшие в программе Марицы и Дана Запашных животные могут остаться в омском цирке, их будут содержать за счет Росгосцирка.

Шоу-бизнес,Наталия Шевченко,Новосибирский городской сайт,
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