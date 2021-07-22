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Сергей Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму от Бурятии

ТАССиещё 3
2 часа назад
Известный артист, стилист Сергей Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму от Бурятии. Об этом сообщили в четверг в региональном избиркоме.
"22 июля 2021 года Зверев Сергей Анатольевич, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые", представил документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной думы <...> восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 9 "Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ", - сообщили в избирательной комиссии Бурятии.
Всего в региональный избирком подали заявления на участие в выборах в Госдуму десять человек. Документы подали выдвинутый от "Единой России" министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии Сергей Дорош от ЛДПР, Оксана Бухольцева, выдвинутая политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Баир Цыренов - от КПРФ и Игорь Бобков, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
Также это лама (священнослужитель) Санагинского дацана Баяр Цыденов, который выдвинут политической партией "Гражданская платформа", помощник бухгалтера общероссийской общественной организации болельщиков спортивных команд "Красно-белая гвардия" Евгений Меньшиков, представляющий "Российскую партию свободы и справедливости", гендиректор аппарата управления АО "Улан-Удэ Энерго" Максим Бувалин от политической партии "Новые люди" и управляющий проектами Фонда регионального развития Республики Бурятия Дамдин Болотов, выдвинутый политической партией "Коммунистическая партия коммунисты России".
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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