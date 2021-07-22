Всего в региональный избирком подали заявления на участие в выборах в Госдуму десять человек. Документы подали выдвинутый от "Единой России"
министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов
, депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии Сергей Дорош
от ЛДПР
, Оксана Бухольцева, выдвинутая политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия
- патриоты - за правду", Баир Цыренов
- от КПРФ
и Игорь Бобков
, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".