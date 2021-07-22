Мать сына Стаса Пьехи прокомментировала пост Миро про избиение

Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» поделилась предположением, что Ирина Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи по причине ревности к молодой матери пострадавшего мальчика — Наталье Горчаковой. При этом блогер предложила сравнить внешний вид обидчицы Пети и его матери – как она выразилась, «красавицы».
Также Горчакова выразила
благодарность подписчикам за поддержку.
Напомним, скандал разгорелся вокруг семьи после происшествия на даче под Санкт-Петербургом. Сам рефери в нем не участвовал, интерес к семье вызвала его жена Ирина. Экс-супруга Пьехи рассказала, что ее сын Петя дружил со средним ребенком четы Безбородовых. Дети вместе играли на территории соседей. Но жена арбитра, по всей видимости, изначально плохо относилась к Пете и с криками прогнала его со своего участка. Семилетний мальчик обиделся и карандашом проткнул надувной бассейн Безбородовых.
Как считает семья Стаса Пьехи, в ответ женщина взяла Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребенка так, что тот отлетел на два метра». Чтобы защитить ребенка, пришла его бабушка. От разгневанной супруги Безбородова досталось и ей: она якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерка была госпитализирована в отделение травматологии. Впоследствии Горчакова опубликовала в своем Instagram видеоролик с высказываниями нападавшей.