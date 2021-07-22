Мать сына Стаса Пьехи прокомментировала пост Миро про избиение

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Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» поделилась предположением, что Ирина Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи по причине ревности к молодой матери пострадавшего мальчика — Наталье Горчаковой. При этом блогер предложила сравнить внешний вид обидчицы Пети и его матери – как она выразилась, «красавицы».

Также Горчакова выразила благодарность подписчикам за поддержку.

Напомним, скандал разгорелся вокруг семьи после происшествия на даче под Санкт-Петербургом. Сам рефери в нем не участвовал, интерес к семье вызвала его жена Ирина. Экс-супруга Пьехи рассказала, что ее сын Петя дружил со средним ребенком четы Безбородовых. Дети вместе играли на территории соседей. Но жена арбитра, по всей видимости, изначально плохо относилась к Пете и с криками прогнала его со своего участка. Семилетний мальчик обиделся и карандашом проткнул надувной бассейн Безбородовых.