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«Нужно докрутить»: МХАТ на время отказался от спектакля с Ольгой Бузовой

Анна Безрукова
1 час назад
В предстоящие месяцы МХАТ им. Горького не будет ставить спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой. Об этом представителям СМИ рассказал заместитель худрука театра, писатель Захар Прилепин.
«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Таково решение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова», — уточнил Прилепин в интервью ТАСС.
Он также добавил, что это решение аргументируется «кануном выборов» и тем, что постановке уделяют «слишком много внимания, в частности, его политическими противниками».
«Я с ним даже не говорил на эту тему, просто я слышал, что он принял решение о переносе спектакля», - добавил Прилепин.
Также писатель считает, что в постановке следует «докрутить кое-какие вещи», которые с художественной точки зрения видятся ему неоправданными.
Напомним, ранее Ольга Бузова сыграла роль шпионки, спасшей жизнь главе СССР Иосифу Сталину в спектакле «Чудесный грузин». Выступление телеведущей на сцене академического театра вызвало у общественности неоднозначную реакцию. Так, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Татьяна Доронина выложила открытое письмо в СМИ, где попросила президента Владимира Путина освободить от поста художественного руководителя учреждения Эдуарда Боякова. Она охарактеризовала его как «непрофессионала» и «бездарность» и выразила мнение, что после увольнения никто о нем даже не вспомнит. Во МХАТе это посчитали манипуляцией и уточнили, что Доронина не появляется в театре и не была ни на одной премьере.
Шоу-бизнес,Видео,Эдуард Бояков,Татьяна Доронина,Захар Прилепин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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