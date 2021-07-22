Напомним, ранее Ольга Бузова сыграла роль шпионки, спасшей жизнь главе СССР Иосифу Сталину в спектакле «Чудесный грузин». Выступление телеведущей на сцене академического театра вызвало у общественности неоднозначную реакцию. Так, бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Татьяна Доронина
выложила открытое письмо в СМИ, где попросила президента Владимира Путина
освободить от поста художественного руководителя учреждения Эдуарда Боякова. Она охарактеризовала его как «непрофессионала» и «бездарность» и выразила мнение, что после увольнения никто о нем даже не вспомнит. Во МХАТе это посчитали манипуляцией и уточнили, что Доронина не появляется в театре и не была ни на одной премьере.