Бородина оскорбилась слухами о стоимости своего дома

По данным Mash, бывшая ведущая популярного телешоу «Дом-2» и ее муж приобрели коттедж на Новорижском шоссе в 2015 году. Сумма сделки составила 18 миллионов рублей.

В конце июня стало известно, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. На днях телеведущая сообщила, что решение о расторжении брака официально вступит в силу 7 сентября.