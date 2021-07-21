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Бородина оскорбилась слухами о стоимости своего дома

Вероника Полынина
17 минут назад
Телеведущую Ксению Бородину оскорбили предположения СМИ о том, что ее дом на Новорижском шоссе стоит 18 млн рублей.
Бородина оскорбилась слухами о стоимости своего дома
Фото: InstagramInstagram
«Да уже напишите, что мой дом 1 миллион стоит, что уж там. Если найдете за восемнадцать, сообщите мне. И за 25. Куплю недорого. Откуда вы эти цены-то берете? Это провал», - возмутилась Бородина в сторис Instagram.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что незадолго до развода Ксения переписала особняк на Новорижском шоссе на свою маму, чтобы не пришлось делить его с супругом Курбаном Омаровым.
По данным Mash, бывшая ведущая популярного телешоу «Дом-2» и ее муж приобрели коттедж на Новорижском шоссе в 2015 году. Сумма сделки составила 18 миллионов рублей.
В конце июня стало известно, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. На днях телеведущая сообщила, что решение о расторжении брака официально вступит в силу 7 сентября.
По информации СМИ, Бородиной и Омарову еще предстоит поделить нажитое в браке имущество. Экс-супруг телеведущей уже обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину. Звездный защитник тем не менее утверждает, что имущественная составляющая интересует его клиента в последнюю очередь.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Сергей Жорин,
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