Сябитова: Коронавирус разрушил многие семьи

Сябитова назвала причину роста числа разводов в России

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По мнению свахи и ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой, пандемия коронавируса и самоизоляция привели к тому, что многие пары не справились с ситуацией и приняли решение о разводе. Об этом она рассказала «Газете.Ru»

При этом Сябитова подчеркнула, что большинство разводов не имело под собой веского основания, их причиной сало то, что молодые люди «просто не умеют притираться».

«В силу того, что мы в основном все работаем, соответственно, редко видимся, поэтому не было времени, и не было прецедентов по поводу конфликтов в семье. А когда мы 24/7 вместе, когда все сели на самоизоляцию, конечно, люди не были готовы к такому. Нас выбили из привычного ритма, и, конечно, большинство не справились с этой ситуацией», - пояснила она.

При этом сваха считает, что рост числа разводов в России – временное явление, так как люди скоро поймут, что не стоит «менять шило на мыло».