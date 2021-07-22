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Сябитова: Коронавирус разрушил многие семьи

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сябитова назвала причину роста числа разводов в России
Сябитова: Коронавирус разрушил многие семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению свахи и ведущей шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой, пандемия коронавируса и самоизоляция привели к тому, что многие пары не справились с ситуацией и приняли решение о разводе. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
При этом Сябитова подчеркнула, что большинство разводов не имело под собой веского основания, их причиной сало то, что молодые люди «просто не умеют притираться».
«В силу того, что мы в основном все работаем, соответственно, редко видимся, поэтому не было времени, и не было прецедентов по поводу конфликтов в семье. А когда мы 24/7 вместе, когда все сели на самоизоляцию, конечно, люди не были готовы к такому. Нас выбили из привычного ритма, и, конечно, большинство не справились с этой ситуацией», - пояснила она.
При этом сваха считает, что рост числа разводов в России – временное явление, так как люди скоро поймут, что не стоит «менять шило на мыло».
Ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше. Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни.
Шоу-бизнес,Коронавирус,Причина развода,Самоизоляция,Самоизоляция,Газета.Ru,Россия,
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