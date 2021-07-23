Принц Гарри раскроет тайну гибели своей матери

Королевский биограф, автор книги «Гарри: Биография принца» Анджела Левин (Angela Levin) утверждает, что в своих мемуарах принц Гарри попытается раскрыть тайну гибели принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Tim Graham Photo Library / Getty Images

«Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит, — заявила Левин. — Это была ужасная трагедия, но грустно, что он не может оставить ее в прошлом».

Ранее сообщалось, что аванс, полученный Гарри за свою книгу, составил не менее 20 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей). По некоторым сведениям, он работает над мемуарами вместе с журналистом и писателем Джоном Джозефом Мерингером (John Joseph "J.R." Moehringer), который также является лауреатом Пулитцеровской премии и соавтором воспоминаний одного из основателей фирмы Nike.