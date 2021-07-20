Земфира раскритиковала пользователей за отсутствие уважения

Певица Земфира рассказала, почему редко публикует что-либо в социальных сетях. Она написала пост на эту тему в своём официальном сообществе «ВКонтакте».

Фото: соцсети соцсети

По словам артистки, она «не любит» соцсети из-за отсутствия уважения со стороны их пользователей.

« как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и т. д УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», — считает она.