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Земфира раскритиковала пользователей за отсутствие уважения в Сети

ИА Regnum
13 минут назад
Певица Земфира рассказала, почему редко публикует что-либо в социальных сетях. Она написала пост на эту тему в своём официальном сообществе «ВКонтакте».
Земфира раскритиковала пользователей за отсутствие уважения
Фото: соцсетисоцсети
По словам артистки, она «не любит» соцсети из-за отсутствия уважения со стороны их пользователей.
« как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и т. д УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», — считает она.
Ранее Земфира подала в суд на писателя и актёра Евгения Гришковца с требованием выплатить ей компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Причиной иска стали высказывания артиста в эфире канала «Дождь» относительно последнего альбома певицы.
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