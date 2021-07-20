Муж Макеевой отказывается помогать своим детям

39-летняя Анастасия Макеева сейчас наслаждается отдыхом на Кубе вместе со своим четвертым супругом. Несмотря на романтическую обстановку, парочка продолжает конфликтовать с бывшей семьей Романа Малькова в соцсетях.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Светлана Малькова сейчас уверяет, что бывший муж просто забыл о существовании своих троих детей, которые остались жить с мамой в Словении. Женщина с возмущением рассказала об очередной перепалке, которая произошла у нее с экс-возлюбленным. В качестве доказательства странного поведения Романа Малькова она поделилась с подписчиками недавней перепиской. На просьбу перечислить немного денег собственным детям мужчина ответил категоричным отказом, хотя Светлана просила оплатить ребятам лишь секции и самые необходимые продукты.

«На Родине будет их жизнь и все секции», - ответил Роман, почему-то позабывший, что наследникам требуется как минимум несколько приемов пищи в день.

Почитав бывшей жене нотации, предприниматель вновь занялся приятными делами. На сегодняшний день новоиспеченный супруг актрисы Анастасии Макеевой делает все возможное, чтобы окружить возлюбленную заботой. Парочка то и дело публикует в личных микроблогах кадры с шикарного отдыха, явно не прочь уязвить оставшуюся «за бортом» Светлану Малькову.

Ранее «Экспресс газета» писала о том, как Макеева набросилась на многодетную мать, предложив той сосредоточиться на воспитании чад. Досталось и несовершеннолетней дочери Малькова, которую мачеха назвала «брехушкой». А самой Светлане Анастасия посоветовала побольше бегать

«Иди в опеку. Я только юридически не имею отношения ни к опеке, ни к тебе, ни благо к твоей брехушке дочке. Но бегать тебе полезно, говорят, ты склонна к полноте. Так что беги, Лола, беги», — обратилась Макеева к Светлане.