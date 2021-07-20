У рэпера Гнойного сгорела квартира в Петербурге

В начале февраля участника рэп-баттлов задержали
в Петербурге за «мелкое хулиганство» после того, как он выкрикивал: «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка» во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального
(учредитель ФБК — фонд включен Минюстом
в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией). В мае Гнойный сообщил о своем намерении пойти
на выборы в Госдуму
от партии «Зеленая альтернатива», которая занимается экологическими инициативами в России. Позже рэпер передумал баллотироваться в депутаты.