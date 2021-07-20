Бородина высказалась о гибели экс-участников «Дома-2»

— Сюда я пришла совсем юной девчонкой. Сейчас я уже взрослая дама. Я росла, училась вместе с проектом, становилась вместе с ним. Были неудачи, падения, взлеты. Не могу что-то бросить, если очень сильно это люблю. Пока я буду нужна этому шоу, останусь здесь, — заявила телеведущая в интервью телеканалу «Ю».
— Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай Бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории, — цитирует Бородину «СтарХит».
— Мы ушли с одного канала на другой (с ТНТ на «Ю», — прим. «ВМ»), но мы до сих пор существуем. Значит, зрителям это надо, — подчеркивает 38-летняя телеведущая.