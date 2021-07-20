В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ксения Бородина высказалась о гибели экс-участников «Дома-2»

Вечерняя Москва
1 час назад
Бывшие участники «Дома-2», а именно Оксана Аплекаева, Мария Политова, Анастасия Тарасюк, умерли по разным причинам. Ведущая реалити шоу Ксения Бородина выразила свое мнение по отношению к этим трагедиям.
Бородина высказалась о гибели экс-участников «Дома-2»
Фото: InstagramInstagram
Бородина работает на проекте с самого его запуска и не отрицает, что останется ведущей до тех пор, пока реалити шоу будет существовать.
— Сюда я пришла совсем юной девчонкой. Сейчас я уже взрослая дама. Я росла, училась вместе с проектом, становилась вместе с ним. Были неудачи, падения, взлеты. Не могу что-то бросить, если очень сильно это люблю. Пока я буду нужна этому шоу, останусь здесь, — заявила телеведущая в интервью телеканалу «Ю».
За все время существования «ДОМа-2» было много разных случаев, как позитивных, так и трагичных.
— Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай Бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории, — цитирует Бородину «СтарХит».
Проект не раз критиковали и пытались закрыть. Однако реалити продолжает транслироваться.
— Мы ушли с одного канала на другой (с ТНТ на «Ю», — прим. «ВМ»), но мы до сих пор существуем. Значит, зрителям это надо, — подчеркивает 38-летняя телеведущая.
На телепроекте ситуации часто выходят из-под контроля. Недавно участницу «Дома-2» жестоко избили прямо на съемочной площадке.
Шоу-бизнес,Мария Политова,Ксения Бородина,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители