Сына Стаса Пьехи госпитализировали после избиения

Семилетний сын популярного исполнителя Стаса Пьехи был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино. Об этом сообщает «СтарХит»

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По данным издания, сын певца отдыхал в поселке вместе с родственниками. В соседний дом заехала супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми и Петр Пьеха начал с ними общаться. Однако это не понравилось соседке, она потребовала от детей прекратить игру. В итоге обиженный мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн.

После того как Безбородова это обнаружила, она, по словам очевидцев, пришла разбираться с соседями.

«Схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — рассказал один из очевидцев.

Мама Пети вызвала полицию. Однако правоохранителям супруга футбольного судьи Владислава Безбородова заявила, что сама стала жертвой и у нее сломан позвоночник.

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«Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении», — заявил защитник.