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Сына Стаса Пьехи госпитализировали после избиения

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Семилетний сын популярного исполнителя Стаса Пьехи был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино. Об этом сообщает «СтарХит».
Сына Стаса Пьехи госпитализировали после избиения
Фото: InstagramInstagram
По данным издания, сын певца отдыхал в поселке вместе с родственниками. В соседний дом заехала супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми и Петр Пьеха начал с ними общаться. Однако это не понравилось соседке, она потребовала от детей прекратить игру. В итоге обиженный мальчик воткнул карандаш в надувной бассейн.
После того как Безбородова это обнаружила, она, по словам очевидцев, пришла разбираться с соседями.
«Схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — рассказал один из очевидцев.
Мама Пети вызвала полицию. Однако правоохранителям супруга футбольного судьи Владислава Безбородова заявила, что сама стала жертвой и у нее сломан позвоночник.
Сын Стаса Пьехи был госпитализирован с сотрясением позвоночника и ушибом грудной клетки, а сам музыкант нанял адвоката Сергея Жорина.
«Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении», — заявил защитник.
Ранее Стас Пьеха рассказал, что во время передозировки запрещенными веществами, когда думал, что умирает, позвонил жене и попросил поговорить с сыном. Разговор с ребенком, по словам певца, буквально вытащил его с того света.
Шоу-бизнес,Громкие уголовные дела ,Избиение,Владислав Безбородов,Стас Пьеха,Сергей Жорин,
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