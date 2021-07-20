Конфликт на даче: соседка избила сына Стаса Пьехи

Мать соседских детей избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю. Об этом сообщает StarHit.

Фото: @wolfieha/Instagram @wolfieha/Instagram

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино, когда мальчик отдыхал вместе со своей матерью Наталией Горчаковой.

Издание сообщает, что Петя подружился с одним из трех ребят с соседнего участка – детьми футбольного судьи Владислава Безбродова. Но это не понравилось жене судьи, она запретила сыну общаться с Петей.

В публикации утверждается, что сын Безбородова обиделся на мать и вонзил карандаш в надувной бассейн на своем участке.

«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — приводят слова очевидца инцидента StarHit.

Отмечается, что Горчакова обратилось в полицию. Безбородова сообщила прибывшим сотрудникам, что она сама стала жертвой насилия.

У сына Пьехи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.