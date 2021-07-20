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Семилетнего сына Стаса Пьехи избили

Газета.Ruиещё 6
32 минуты назад
Мать соседских детей избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю. Об этом сообщает StarHit.
Конфликт на даче: соседка избила сына Стаса Пьехи
Фото: @wolfieha/Instagram@wolfieha/Instagram
Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино, когда мальчик отдыхал вместе со своей матерью Наталией Горчаковой.
Издание сообщает, что Петя подружился с одним из трех ребят с соседнего участка – детьми футбольного судьи Владислава Безбродова. Но это не понравилось жене судьи, она запретила сыну общаться с Петей.
В публикации утверждается, что сын Безбородова обиделся на мать и вонзил карандаш в надувной бассейн на своем участке.
«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — приводят слова очевидца инцидента StarHit.
Отмечается, что Горчакова обратилось в полицию. Безбородова сообщила прибывшим сотрудникам, что она сама стала жертвой насилия.
У сына Пьехи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
По данным издания, музыкант уже обратился к юристам.
Шоу-бизнес,Стас Пьеха,StarHit,
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